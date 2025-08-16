NAPOLI (ITALPRESS) – E’ di tre morti il bilancio di una sparatoria avvenuta in strada, in località Cuotto, a Forio d’Ischia, nel Napoletano. Una quarta persona è gravemente ferita.

All’origine del fatto di sangue ci sarebbero motivi passionali. Del caso si occupano i carabinieri.

Un uomo di 69 anni, secondo una prima ricostruzione, avrebbe fatto fuoco uccidendo il compagno e la madre della sua ex moglie. Le vittime, entrambe di origini ucraine, sono un 48enne e una 63enne. Poi, avrebbe sparato all’ex moglie 42enne, ferendola gravemente. Infine, ha rivolto l’arma contro se stesso. Soccorso e trasportato in ospedale in gravissime condizioni, è poi morto successivamente. Resta ferita in prognosi riservata all’ospedale Rizzoli di Ischia l’ex moglie.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]