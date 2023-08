LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La polizia spagnola ha svelato lo smantellamento di una rete internazionale di traffico di migranti siriani, che attraversano tre continenti passando per la Libia, in cambio di 3.500 euro a persona. La polizia ha affermato che con la collaborazione di Europol e della polizia federale tedesca è riuscita a smantellare la struttura logistica di un’organizzazione criminale specializzata nel traffico di migranti siriani, arrestando 19 persone sospettate di appartenere all’organizzazione, mettendo sei di loro in pre-detenzione processuale. Dalle indagini preliminari è emerso che i migranti partivano dal Libano, transitando per l’aeroporto di Beirut verso l’Egitto per 4.000 euro, e poi i siriani viaggiavano via terra verso la Libia, la Tunisia e l’Algeria per 3.500 euro. (ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma