Spagna: aperto a Barcellona il Mobile World Congress (3)

BARCELLONA (SPAGNA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le persone visitano lo stand di Huawei durante il Mobile World Congress (MWC) 2026 a Barcellona, in Spagna, il 2 marzo 2026. L’MWC 2026, a tema “The IQ Era”, si è aperto lunedì con un focus su infrastrutture intelligenti, connettività e integrazione dell’IA, applicazioni di IA a livello aziendale, collaborazione in materia di ecosistema dell’IA, tecnologia inclusiva e trasformazione guidata dall’innovazione.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)