Cina: Macao, record di arrivi giornalieri durante le vacanze per la Festa del Lavoro

MACAO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Macao ha registrato circa 873.000 arrivi di visitatori durante i cinque giorni di vacanza per la Festa del Lavoro nella Cina continentale, con un nuovo record giornaliero, ha dichiarato il Corpo di polizia per la pubblica sicurezza della regione amministrativa speciale (SAR) di Macao.

Il 2 maggio sono stati registrati circa 248.000 arrivi di visitatori, un nuovo record di arrivi in entrata per un singolo giorno dall’inizio delle rilevazioni statistiche ufficiali. Nello stesso giorno, il totale degli attraversamenti di frontiera della SAR ha raggiunto quota 889.000, anch’esso un record storico.

Il tasso medio di occupazione alberghiera ha superato il 92,7% durante il periodo festivo e ha toccato un picco del 98,3% il 2 maggio, ha reso noto l’Ufficio del turismo del governo di Macao, citando alcuni dati del settore.

L’ufficio ha affermato di aver introdotto misure come aree pedonali e navette turistiche per orientare i flussi di visitatori e incoraggiare l’esplorazione delle comunità locali.

(ITALPRESS).