Spagna, ancora allerta per la tempesta Adam mentre si contano i danni

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - La tempesta Adam mantiene in stato di allerta arancione la Comunità Valenciana, l'Andalusia, la Catalogna, le Isole Baleari e Murcia. La tempesta è classificata dai meteorologi come Dana (“depressione isolata d'alta quota”, nota anche come “goccia fredda”) e ha già provocato danni e allagamenti in diverse aree della Spagna, in particolare Alicante e Valencia. lcr/gtr (Fonte video: profilo X Ministero dell'Interno)