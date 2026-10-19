Accesso al credito più difficile per le imprese

NAPOLI (ITALPRESS) - Nel credito alle imprese emergono segnali di difficoltà: i prestiti erogati dalle banche calano del 2,6% e il 58,7% delle richieste non viene accolto, mentre il Pil cresce dell’1% e l’inflazione è al 4,2%. Per accompagnare la domanda di credito può essere utile un maggiore affiancamento del Mediocredito Centrale. Il punto dell'economista Gianni Lepre. mrc/gtr