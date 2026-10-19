Focus Salute – Sonno come anti-age: come “lava” il cervello e rinfresca il corpo

MILANO (ITALPRESS) - Perché il sonno è un potente anti-age? Il suo segreto: lava il cervello e rinfresca il corpo. Le ricerche più recenti evidenziano, come durante il sonno con sogni, si attivi letteralmente “l’impresa di pulizie del cervello”, ovvero il sistema glinfatico. Nel centocinquantottesimo numero di Focus Salute, format tv dell'Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, descrive i meccanismi vascolari grazie ai quali questo sistema rimuove i prodotti metabolici di scarto e le proteine tossiche per il cervello implicate nella genesi dell'Alzheimer e Parkinson. Un’attività che è massima durante il sonno profondo, come ben evidenziato anche nelle risonanze magnetiche funzionali. Rispettare durata e qualità del sonno ottimizza il lavoro di pulizia del cervello ed è un insospettato e potente anti-age a tutte le età. mgg/gsl