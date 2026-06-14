ROMA (ITALPRESS) – “Venti sessioni, sedici regioni coinvolte e oltre cinquanta parlamentari per condividere una strategia nazionale per la Space Economy con il mondo dell’industria, della ricerca, dell’università e della finanza. Prenderà ufficialmente il via domani, 15 giugno, a Potenza “Spazio Italia 2.0 – Stati Generali della Space Economy 2026″, il percorso nazionale promosso dall’Intergruppo Parlamentare per la Space Economy”. Ad annunciarlo Andrea Mascaretti, deputato di Fratelli d’Italia e Presidente Intergruppo Parlamentare per la Space Economy. “L’apertura della terza edizione – aggiunge – coinciderà con le celebrazioni del centenario della nascita di Rocco Petrone, l’ingegnere di origini lucane che fu tra i principali artefici della missione Apollo 11 che portò l’uomo sulla Luna e una delle figure più autorevoli della storia dell’esplorazione spaziale. Le iniziative, promosse dal Distretto Aerospaziale Lucano TeRN con il sostegno della Regione Basilicata, culmineranno nell’Info Day “Da Rocco Petrone alla Space Economy” presso l’Università degli Studi della Basilicata”. “Abbiamo scelto di avviare Spazio Italia 2.0 a Potenza nel centenario della nascita di Rocco Petrone, una figura che rappresenta al meglio il contributo che il talento italiano ha saputo offrire a una delle più grandi imprese della storia dell’umanità. Con Spazio Italia 2.0 coinvolgeremo istituzioni, industria, associazioni di categoria, università, ricerca e finanza per condividere una strategia nazionale per la Space Economy e rafforzare il ruolo dell’Italia, che già oggi è una delle principali potenze spaziali europee grazie alle proprie capacità industriali, scientifiche e tecnologiche e allo straordinario impegno del Ministro Urso e del Governo Meloni, con l’approvazione della prima legge italiana per l’economia dello spazio e i i più grandi investimenti mai effettuati dall’Italia in questo settore pari a 7,8 miliardi di euro al 2028. In un tempo in cui molti si interrogano su quali professioni sopravviveranno alla rivoluzione tecnologica in atto, noi stiamo contribuendo a costruire oggi le professioni del futuro” conclude Mascaretti.(ITALPRESS).

Foto: Ipa Agency