Spaccio “green” al Quarticciolo a Roma, 12 arresti

ROMA (ITALPRESS) – Sempre più fantasia è quella a cui si affidano i pusher nella zona del Quarticciolo a Roma per l’allestimento di postazioni di vendita al dettaglio dello stupefacente, facendo, tuttavia, i conti con la resiliente strategia di contrasto che gli investigatori della Polizia di Stato mettono in atto quotidianamente. mDagli ultimi riscontri restituiti dagli arresti di pusher maturati nelle ultime ore, la politica “green” sembra aver assunto il maggior peso nella vendita delle dosi, nascoste tra cespugli ed ai piedi di alberi all’interno di alcune aiuole, senza trascurare vasi in terracotta ubicati all’interno degli stessi spazi verdi. La gamma dei mini caveau utilizzati per lo stoccaggio è, tuttavia, variegata, con il ricorso a fessure ricavate all’interno di contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti e, ancora, scarpe utilizzate come contenitori da cui estrarre le dosi destinate agli assuntori.

Sono 12 complessivamente gli arresti che sono stati effettuati in diverse circostanze dagli investigatori dei Falchi della Squadra Mobile e dagli agenti del Reparto Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, senza trascurare l’apporto operativo del V Distretto Prenestino, che garantisce un presidio permanente nella zona del Quarticciolo.

Le energie di diversi uffici della Polizia di Stato si sommano così, riconducendosi ad unità, attraverso una logica di saturazione del territorio che, da alcune settimane, parte da piazza del Quarticciolo, con il presidio fisso assicurato dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri attraverso l’impiego di uffici mobili e da contingenti della Forza pubblica, e che si dirama, poi, lungo i raggi più esterni al fine di garantire una presenza vigile e proattiva delle istituzioni. L’azione di presidio ha interessato anche il versante commerciale. In un esercizio di viale Palmiro Togliatti, le verifiche congiunte del V Distretto e della Polizia Locale – V Gruppo hanno portato a tre sanzioni per complessivi 6.050 euro, tra irregolarità merceologiche, mancata esposizione degli orari ed occupazione di suolo pubblico. Sotto la lente anche le condizioni igieniche dei locali di preparazione degli alimenti, oggetto di segnalazione alla ASL. Identificati 12 avventori, 4 dei quali con precedenti di polizia, tra cui un soggetto destinatario di divieto di dimora a Roma. Tutti gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità giudiziaria.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

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