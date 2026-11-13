Scuole più fresche d’estate, nuovo piano di Roma Capitale da 6 milioni per impianti di raffrescamento

ROMA (ITALPRESS) – Parte il nuovo Piano di Roma Capitale per rendere più freschi gli ambienti frequentati da bambine e bambini nei mesi estivi. Dopo una prima fase che ha coinvolto 87 nidi con un investimento da 1,5 milioni di euro, la Giunta capitolina ha dato il via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica per installare i nuovi impianti di raffrescamento, per completare l’installazione nei nidi e avviare il programma anche nelle scuole dell’infanzia. Per questa seconda fase sono previsti 6 milioni di euro, con l’obiettivo di completare gran parte degli interventi entro l’inizio dell’estate 2027. Con l’approvazione del progetto si passa alla gara per l’affidamento dei lavori, articolata in tre lotti territoriali con un numero simile di strutture, così da poter intervenire in parallelo nei 15 Municipi. Dopo l’aggiudicazione, le attività partiranno a dicembre con i sopralluoghi e l’approvvigionamento dei materiali. Seguiranno le installazioni.

Negli spazi utilizzati da bambine e bambini saranno installati condizionatori a pompa di calore ad alta efficienza, con classe energetica minima A++ in raffrescamento. Gli apparecchi saranno a bassa rumorosità e dotati di filtri per ridurre la presenza di polveri e allergeni nell’aria. Le pompe di calore potranno essere utilizzate anche per riscaldare gli ambienti. Al mattino presto, nelle scuole che offrono il servizio di “prescuola”, potranno riscaldare i locali in cui vengono accolti bambine e bambini i cui genitori devono andare al lavoro prima dell’inizio delle lezioni, in attesa che il riscaldamento centralizzato a metano raggiunga la temperatura prevista. La sera, quando l’impianto centralizzato è spento, potranno riscaldare gli spazi destinati alle attività extrascolastiche.

“La scorsa primavera abbiamo completato gli interventi di raffrescamento nelle prime 87 strutture, in tutti i Municipi con un investimento di 1,5 milioni di euro. Siamo partiti da quelle che restano aperte anche a luglio, quando il caldo si fa sentire di più e i servizi educativi continuano a essere un punto di riferimento per le famiglie. Ora, con un investimento di 6 milioni di euro, proseguiamo il lavoro per dotare di impianti tutti i nidi e anche nelle scuole dell’infanzia. Investire sulla scuola, a partire dalla prima infanzia, è una priorità per Roma Capitale. Vuol dire anche garantire a bambine e bambini e a chi lavora con loro ambienti in cui stare bene durante tutto l’anno”, dichiara il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

“Con questo piano, voluto dal sindaco Roberto Gualtieri, proseguiamo il lavoro per completare l’installazione degli impianti di raffrescamento nei nidi comunali ed estenderla anche alle scuole dell’infanzia. L’obiettivo è completare gran parte delle installazioni nei nidi entro l’inizio dell’estate. Miglioreremo la qualità degli spazi in cui bambine e bambini giocano, mangiano e riposano, rendendoli più confortevoli anche per chi ci lavora durante le settimane più calde. Con questi interventi contribuiamo anche a migliorare l’efficienza energetica degli edifici scolastici”, dichiara l’assessora ai Lavori pubblici e alle Infrastrutture di Roma Capitale, Ornella Segnalini.

“Era un impegno che avevamo assunto nei mesi scorsi e oggi compiamo un passo decisivo per mantenerlo. Con questo intervento completiamo il piano di raffrescamento dei nidi comunali e lo estendiamo alle scuole dell’infanzia. Una scelta necessaria di fronte a temperature sempre più elevate e a una crisi climatica che ci impone di ripensare gli spazi educativi e adattarli alle nuove condizioni. È una sfida che riguarda da vicino la scuola, a partire dai servizi per la prima infanzia, perché garantire ambienti accoglienti e vivibili significa tutelare il benessere delle bambine e dei bambini e migliorare le condizioni di lavoro del personale educativo e scolastico”, dichiara Claudia Pratelli, assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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