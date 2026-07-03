Spaccio di droga a Castelfranco Veneto, arrestato un cittadino marocchino privo di permesso di soggiorno

TREVISO (ITALPRESS) – Nell’ambito del contrasto alle diverse forme di illegalità, le Fiamme Gialle di Treviso, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un uomo straniero di nazionalità marocchina, irregolare sullo stato italiano, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

La Compagnia di Castelfranco Veneto, nell’ambito del costante controllo economico del territorio, ha documentato la sistematica cessione di sostanze stupefacenti a plurimi consumatori da parte di un soggetto che viveva in un camper e sostava abusivamente in un’area dedicata nelle vicinanze di un supermercato della città. Lo spacciatore, infatti, riceveva i numerosi clienti a qualsiasi ora del giorno e della notte fuori dal camper, utilizzato come vero e proprio laboratorio dove preparare la “merce” richiesta.

Nei giorni scorsi, durante un dispositivo di controllo appositamente predisposto, i finanzieri sono intervenuti in occasione della vendita di circa un grammo di hashish al prezzo di € 10 a un cliente che inizialmente ha provato a negare, ma successivamente ha confessato l’acquisto agli operanti. Si procedeva, inoltre, con l’ausilio dell’unità cinofila, alla perquisizione del camper che permetteva di rinvenire e sottoporre a sequestro, oltre alla sostanza oggetto della cessione, ulteriori 27 grammi di cocaina, 56 grammi di hashish, un bilancino elettronico e 8.750,00 € in contanti, frutto della fiorente attività illecita.

L’arrestato, gravato da numerosi precedenti in materia di utilizzo e spaccio di stupefacenti, è stato condotto alla Casa Circondariale di Treviso mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente e segnalato alla locale Prefettura. Sono stati presi contatti altresì con l’Ufficio Immigrazione della Questura di Treviso, per gli aspetti concernenti le susseguenti procedure di allontanamento dal territorio nazionale. Proseguiranno le indagini per ricostruire la filiera di approvvigionamento delle sostanze stupefacenti e identificare ulteriori soggetti coinvolti.

– Foto ufficio stampa GDF –

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