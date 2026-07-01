Zecchinato “Stanziati 150 mila euro per due bandi destinati a sostenere i veneti nel mondo”

VENEZIA (ITALPRESS) – La Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Identità Veneta Marco Zecchinato, ha approvato due Avvisi pubblici destinati a sostenere le associazioni dei Veneti nel mondo e le iniziative culturali per la valorizzazione dell’identità veneta all’estero, stanziando complessivamente 150 mila euro. “Con questi bandi confermiamo l’impegno della Regione a fianco delle comunità venete nel mondo, che rappresentano un patrimonio di storia, cultura e relazioni costruito nel tempo – dichiara l’assessore-. Sostenere le loro attività significa rafforzare il legame con il Veneto e valorizzare il ruolo delle associazioni che, ogni giorno, promuovono la nostra identità nelle diverse realtà internazionali”. I contributi per le spese di funzionamento sono destinati alle associazioni, ai comitati e alle federazioni iscritti ai registri regionali, mentre il bando per le iniziative culturali è aperto anche ad amministrazioni pubbliche e istituzioni culturali del Veneto senza scopo di lucro.

“Le comunità dei Veneti nel mondo sono ambasciatrici della nostra identità e delle nostre tradizioni – conclude Zecchinato -. Con questo intervento vogliamo offrire strumenti concreti per sostenere la loro attività e favorire nuove iniziative capaci di mantenere vivo il rapporto con il Veneto anche tra le nuove generazioni”.

– foto di repertorio ufficio stampa Regione Veneto –

(ITALPRESS).