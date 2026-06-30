Comuni di confine, la Regione istituisce un Tavolo permanente per il Veneto orientale

VENEZIA (ITALPRESS) – La Giunta regionale, su proposta dell’assessore agli Enti locali Marco Zecchinato, ha approvato l’istituzione del Tavolo permanente dedicato ai Comuni del Veneto orientale confinanti con il Friuli Venezia Giulia. L’iniziativa punta ad affrontare in modo organico le principali questioni segnalate dalle amministrazioni locali, rafforzando il coordinamento tra Regione, enti locali e istituzioni competenti.

“I sindaci ci hanno rappresentato con chiarezza le difficoltà che i Comuni di confine affrontano quotidianamente – afferma Zecchinato –. Il confronto con i territori limitrofi del Friuli Venezia Giulia mette in luce differenze nelle condizioni operative degli enti locali che richiedono un’analisi approfondita e risposte concrete. Per questo abbiamo deciso di istituire un Tavolo permanente: non un semplice momento di confronto, ma uno strumento di lavoro stabile per individuare soluzioni condivise”.

“L’obiettivo – prosegue l’assessore – è riunire tutti i soggetti coinvolti, analizzare le esigenze dei territori e definire interventi capaci di migliorare i servizi ai cittadini, sostenere gli investimenti e rafforzare la capacità amministrativa dei Comuni. La decisione nasce anche dal percorso di confronto avviato con gli amministratori locali e dalle analisi svolte dalla Regione sulle realtà di confine, che hanno evidenziato la necessità di una sede permanente di coordinamento per affrontare le principali questioni di interesse comune”.

Il Tavolo sarà presieduto dal Presidente della Regione, o da un suo delegato, e vedrà la partecipazione degli assessori competenti, delle strutture regionali interessate e, in relazione ai temi trattati, dei rappresentanti della sanità, dell’ambito sociale, della Conferenza dei Sindaci del Veneto orientale e degli altri soggetti istituzionali coinvolti.

“L’attività del Tavolo si concentrerà in particolare su welfare territoriale, sanità, infrastrutture, trasporti, sistema produttivo, agricoltura, turismo e rapporti istituzionali con la Regione Friuli Venezia Giulia – conclude Zecchinato –. Vogliamo costruire un confronto continuo con i territori per individuare risposte efficaci e valorizzare le potenzialità dei Comuni di confine”.

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