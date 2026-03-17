S&P conferma il rating BB+ di Amplifon con outlook stabile dopo l’accordo per acquisire GN Hearing

MILANO (ITALPRESS) – Amplifon rende noto che S&P Global Ratings ha confermato il rating BB+ con outlook stabile di Amplifon a seguito dell’accordo sottoscritto con GN per l’acquisizione della sua divisione Hearing.

L’outlook stabile, secondo S&P, riflette l’aspettativa che la performance operativa della società rimanga resiliente e che il successo dell’integrazione di GN Hearing comporterà un miglioramento della profittabilità.

In particolare, l’agenzia di rating ritiene che l’integrazione verticale con GN Hearing rafforzerà il posizionamento competitivo di Amplifon, che al closing della transazione potrà beneficiare della complementarietà delle forti competenze di innovazione e manifatturiere di GN Hearing, con le proprie attività nel retail e del maggiore controllo della supply chain. S&P prevede infine un positivo processo di deleverage per la società nei prossimi due anni.

Nel contesto dei finanziamenti ottenuti per finanziare l’acquisizione, Amplifon ribadisce che il prestito ponte (bridge loan) per la copertura dell’intera componente in cassa ha una scadenza fino a 24 mesi.

L’aumento di capitale annunciato, fino a 0,75 miliardi di euro, rappresenta l’importo massimo previsto ed è finalizzato a garantire una struttura finanziaria conservativa per il business combinato al momento del closing (3,0x leva pro-forma al closing, escluse le sinergie), con un ulteriore rapido processo di deleverage atteso successivamente.

L’operazione sarà eseguita entro una tempistica e attraverso strumenti che consentano la partecipazione degli azionisti esistenti (inclusi quelli che hanno già espresso il loro supporto) e degli investitori potenziali, a un prezzo che rifletta una valutazione equa della società.

-Foto ufficio stampa Amplifon-

(ITALPRESS).