Sostegno alle imprese, il roadshow di CDP e Confindustria fa tappa a Napoli

NAPOLI (ITALPRESS) - Senza imprese non c'è crescita. E' quindi fondamentale unire le forze per dare nuovo impulso allo sviluppo economico e sociale della Campania e rispondere con efficacia alle sfide che le aziende devono affrontare, accorciando le distanze tra le Istituzioni e i territori: è il messaggio che arriva da Napoli, settima tappa del Roadshow "Insieme per il futuro delle imprese" di Cassa Depositi e Prestiti e Confindustria. f08/fsc/azn