PALERMO (ITALPRESS) – Sac, la società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso, comunica che, a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stata disposta la chiusura degli spazi aerei corrispondenti al settore C1 BIS. Sono pertanto sospese tutte le attività di volo in partenza e in arrivo all’aeroporto di Comiso fino alle ore 11:00 ora locale di domani 12 agosto. I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.(ITALPRESS).

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