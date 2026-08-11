Isole Minori, la Regione Siciliana approva il piano finanziario per i collegamenti marittimi

PALERMO (ITALPRESS) – Garantire la continuità nei collegamenti marittimi con le Isole minori e scongiurare aumenti tariffari che possano gravare su cittadini e turisti. È il duplice obiettivo di due delibere, presentate dall’assessore alle Infrastrutture e alla mobilità Alessandro Aricò, che la giunta regionale ha approvato nella convocazione di questa mattina. E’ quanto si legge in una nota della Regione Siciliana.

“Dopo l’intervento tempestivo di ieri, in accordo con le compagnie navali – dice il presidente della Regione Renato Schifani -, per fermare gli aumenti immediati sulle corse di competenza ministeriale, oggi diamo concretezza agli impegni presi, mettendo a disposizione le risorse necessarie per garantire l’equilibrio economico dei servizi senza trasferire i maggiori costi sugli utenti. È una scelta che tutela il diritto alla mobilità delle comunità delle isole minori, ma anche la competitività e l’attrattività turistica della Sicilia”.

La prima delibera, nel dettaglio, riguarda le compensazioni che la Regione deve a Liberty Lines per il trasporto marittimo di passeggeri con unità veloci. Dalla verifica dell’equilibrio economico-finanziario, è stata stimata una sotto-compensazione che per il triennio 2025-2027 ammonta a 8,23 milioni di euro. I contratti in essere prevedono, in caso di squilibrio, la possibilità di intervenire sul perimetro dei servizi o sul sistema tariffario ma la Regione Siciliana, per venire incontro alle esigenze di liquidità della compagnia marittima manifestate nella riunione di ieri a causa dei rincari del carburante, ha dato il via libera al ripiano delle sotto-compensazioni del triennio con pagamenti a cadenza trimestrale piuttosto che con liquidazione annuale.

“Agiamo con senso di responsabilità – commenta Aricò – mettendo al primo posto le esigenze delle comunità delle nostre isole, dei pendolari e di tutti coloro che ogni giorno fanno affidamento su questi collegamenti. Stiamo mettendo in campo un’azione a 360 gradi per garantire la continuità e la qualità di un servizio essenziale per i nostri territori. E lo facciamo direttamente, anche quando il problema si stava verificando a livello nazionale, visto che le tariffe regionali, dal giorno del nostro insediamento a oggi, non hanno mai subito aumenti. Proprio per questa ragione, riteniamo necessario poter intervenire in modo ancora più diretto ed efficace nella gestione delle criticità legate ai trasporti marittimi e auspichiamo che in tempi brevi la gestione dei servizi marittimi regionali possa essere trasferita totalmente alla Regione”.

La seconda delibera, infatti, autorizza l’assessorato guidato da Aricò a proseguire nell’iter di definizione di una nuova convenzione con il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e la Società di navigazione siciliana spa per trasferire alla Regione, dal 10 ottobre 2027, anche i servizi marittimi attualmente di competenza ministeriale (fatta eccezione per la tratta per Ustica e per la tratta Eolie-Napoli). L’operazione avrà un costo ulteriore, per il 2027, di 2,3 milioni di euro.

D’intesa con l’assessore regionale alla Salute Marcello Caruso, inoltre, Aricò ha annunciato di avere firmato un decreto con cui si autorizza la gratuità delle tratte per il personale del servizio dell’emergenza-urgenza di Seus 118.

– foto ufficio stampa Regione Siciliana –

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