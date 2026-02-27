NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – L’Atalanta affronterà il Bayern Monaco agli ottavi di Champions League. La gara di andata si svolgerà alla New Balance Arena, il 10 o 11 marzo, il ritorno si terrà in Germania, il 17 o 18 marzo. In caso di passaggio del turno, il cammino dell’Atalanta proseguirà ai quarti contro una tra Manchester City e Real Madrid: in questo caso, l’andata sarebbe in trasferta (7 o 8 aprile) mentre il ritorno (14 o 15 aprile) si giocherebbe a Bergamo. In caso di qualificazione in semifinale, l’Atalanta affronterà chi verrà fuori dai seguenti due quarti: Psg-Chelsea e Galatasaray-Liverpool. La squadra nerazzurra giocherebbe in trasferta la gara di andata (28 o 29 aprile) e in casa la gara di ritorno (5 o 6 maggio).

ACCOPPIAMENTI OTTAVI

and. 10/11 mar rit. 17/18 mar

Psg (Fra) – Chelsea (Eng)

Galatasaray (Tur) – Liverpool (Eng)

Real Madrid (Esp) – Manchester City (Eng)

ATALANTA (ITA) – Bayern Monaco (Ger)

Newcastle (Eng) – Barcellona (Esp)

Atletico Madrid (Esp) – Tottenham (Eng)

Bodo Glimt (Nor) – Sporting Lisbona (Por)

Bayer Leverkusen (Ger) – Arsenal (Eng)

ACCOPPIAMENTI QUARTI

and.7/8 apr rit.14/15 apr

Vincitore Psg/Chelsea – Galatasaray/Liverpool

Vincitore Real/ManCity – ATALANTA-Bayern Monaco

Vincitore Newcastle-Barça – Atletico Madrid/Tottenham

Vincitore Bodo/Sporting – Bayer Leverkusen/Arsenal

ACCOPPIAMENTI SEMIFINALI

and.28/28 apr rit.5/6 mag

Vincitore quarti 1 – Vincitore quarti 2

Vincitore quarti 3 – Vincitore quarti 4

MARINO “CERCHEREMO DI RENDERE LA VITA DURA AL BAYERN”

“Il Bayern Monaco è una squadra molto forte, destinata a lottare fino alla fine per vincere la Champions. Cercheremo di rendergli dura la vita, di essere l’Atalanta come abbiamo sempre fatto, affrontandoli con coraggio, voglia e con la spinta dei nostri tifosi”. Con queste parole Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato il sorteggio degli ottavi di Champions League in corso alla “Casa del calcio europeo” di Nyon, in Svizzera. “Noi dovremo fare la gara della vita, abbiamo raggiunto un traguardo unico e giocheremo con entusiasmo – ha aggiunto -. Noi giochiamo su tre fronti, è una fortuna perché abbiamo la possibilità di fare bene in campionato, Coppa Italia e Champions. Per noi la cultura del lavoro è fondamentale, lavoriamo a testa bassa e accetteremo quello che succederà in campo. Affronteremo il Bayern con l’orgoglio di rappresentare l’Italia in Champions”. Infine, una battuta su Palladino: “Di lui mi ha colpito l’entusiasmo con cui giorno dopo giorno affronta gli allenamenti e le partite. Dà tutto per la squadra e questa è una grande dote che sta trasmettendo a tutta la squadra e a tutto l’ambiente”.

