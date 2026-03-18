Sorpresa in casa con hashish e cocaina, arrestata a Quartu Sant’Elena una donna di 39 anni

CAGLIARI (ITALPRESS) – Sorpresa con droga in casa. Nei guai una donna di 39 anni di Quartu Sant’Elena, arrestata ieri dalla Polizia di Stato in flagranza per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è stata condotta dai “Falchi” della Squadra Mobile nell’ambito di mirati servizi antidroga nell’hinterland cagliaritano. Durante la perquisizione della sua abitazione, gli investigatori hanno rinvenuto e sequestrato 60 grammi di hashish e 6 grammi di cocaina, oltre alla somma di 2.500 euro di denaro contante e un bilancino di precisione.

Espletate le formalità di rito il Pubblico Ministero di turno ha disposto che l’indagata fosse condotta agli arresti domiciliari, in attesa del processo per direttissima che si è tenuto nella tarda mattinata di ieri.

Il GIP ha convalidato l’arresto senza applicare alcuna misura e a seguito della richiesta del patteggiamento ha condannato a mesi 10 e 2.000 euro di multa, pena sospesa

-Foto Polizia di Stato-

(ITALPRESS).