Sorce “Riforma Accrual garantisce la sostenibilità finanziaria”

PALERMO (ITALPRESS) - "Accrual vuole in un certo senso indirizzare non solo l'Università, ma tutte le amministrazioni pubbliche, verso una gestione contabile che garantisca una maggiore capacità di valutare la sostenibilità finanziaria. Il ministero dell'Economia è impegnato in questa campagna di sensibilizzazione e formazione del personale e di tutti i dipendenti pubblici che devono dare un segnale tempestivo per affrontare una nuova tipologia di contabilità: l'Università si è schierata al fianco del ministero, questo seminario consentirà di divulgare in maniera capillare questa nuova tipologia di contabilità". Lo ha detto Antonio Sorce, direttore generale dell'Università di Palermo, a margine della presentazione della riforma Accrual, nell'Aula Magna di Palazzo Steri, nel capoluogo siciliano. xd8/vbo/mca2