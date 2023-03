MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Si ferma negli ottavi il cammino di Lorenzo Sonego nel “Miami Open”, secondo Atp Masters 1000 della stagione (combined con il terzo Wta 1000 del 2023) dotato di un montepremi pari a 8.800.000 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell’Hard Rock Stadium, in Florida. Il 27enne torinese, sicuro di rientrare in Top 50, scende in campo poco prima delle 23 ora locale, per un’oretta accarezza la prospettiva del terzo quarto di finale stagionale ma alla fine deve arrendersi per 3-6 6-3 6-2, in due ore e due minuti di gioco, all’argentino Francisco Cerundolo, numero 31 del mondo, reduce dal successo su Felix Auger-Aliassime. Sarà lui ad affrontare nei quarti Karen Khachanov, numero 16 Atp, che ha sorpreso Stefanos Tsitsipas.

Ai quarti senza patemi Daniil Medvedev, quarto favorito del tabellone, che si sbarazza per 6-4 6-2 del francese Quentin Halys. Sulla sua strada ora lo statunitense Christopher Eubanks, numero 119 del mondo proveniente dalle qualificazioni, che ha battuto Adrian Mannarino per 7-6(2) 7-6(5).

