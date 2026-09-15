Sondaggio Ghisleri per ‘Porta a Porta’: Fratelli d’Italia al 26,3%, Pd al 20,7%

ROMA (ITALPRESS) – Fratelli d’Italia è al 26,3, seguito dal Pd al 20,7%. Il Movimento 5 stelle, invece, è all’11,9%. E’ quanto emerge da un sondaggio realizzato dall’Istituto ‘Only Numbers’ (Ghisleri) per ‘Porta a Porta’. Forza Italia al 7,5%, mentre FN (Vannacci) è al 7,4%. Alleanza verdi e sinistra è al 6,5%, la Lega al 6,3%. Azione al 3,3%, Italia Viva al 2,1 %. Infine +Europa al 2%, mentre Noi Moderati è all’1%.

In generale, il centrodestra è al 41,1%%, mentre Il campo largo al 43,2%. Gli astenuti-indecisi si attestano al 44,5%. In particolare il 30,5% degli intervistati voterebbe per il campo largo mentre il 28% per il centrodestra senza FN(Vannacci). Il 32% degli elettori del centrodestra, invece, voterebbe per una coalizione di centrodestra comprensiva di FN (Vanacci), mentre tra gli altri il 29,9% sceglierebbe il campo largo. Per gli elettori del campo largo, infine, sarebbe Giuseppe Conte, con il 38,8% ad avere più possibilità contro Giorgia Meloni (per il 24,7% avrebbe più chance Elly Schlein).

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).