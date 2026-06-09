ROMA (ITALPRESS) – Nella nuova puntata di “Power Talks, il potere della comunicazione”, format editoriale nato dalla collaborazione tra Italpress e Philia Associates, Jessica Nicolini ha riunito alcune figure istituzionali per approfondire il rapporto tra istituzioni, cittadini e promozione del territorio nell’era digitale. Al centro del confronto, con Guglielmo Caversazio, sindaco di Santa Margherita Ligure, e Matteo Viacava, sindaco di Portofino, il tema della comunicazione delle comunità locali. I social oggi permettono di raggiungere migliaia di persone in pochi secondi e possono rendere un territorio virale attraverso immagini ed eventi condivisi. Tuttavia, la tecnologia da sola non basta: il vero valore resta la capacità di ascolto. “Sicuramente è una sfida impegnativa perchè la comunicazione cambia moltissimo e rimanere aggiornati, diciamo, per gli enti pubblici non è sempre semplice – ha sottolineato il sindaco di Santa Margherita Ligure -. Noi ci stiamo provando. Abbiamo affidato un incarico di comunicazione a livello turistico e per le nostre pagine social a una società di ragazzi giovani del territorio che sta facendo un ottimo lavoro per cercare di uscire dai confini della comunicazione tradizionale e confrontarci anche con gli strumenti e i mezzi nuovi che, soprattutto dal punto di vista turistico, hanno un impatto molto importante”.

Il primo cittadino evidenzia inoltre il ruolo di piattaforme come Instagram, su cui “le amministrazioni pubbliche sono molto indietro e che invece rappresentano una vetrina che apre davvero a tutto il mondo. Quindi dobbiamo cercare di rimanere al passo coi tempi”.

Nonostante l’evoluzione digitale, tuttavia per Caversazio i media tradizionali restano centrali: “La carta stampata resta una fonte autorevole, la televisione in Italia ha ancora un ruolo fondamentale. Ci confrontiamo con questi strumenti e lavoriamo anche con le testate locali”, mentre i nuovi mezzi consentono “una comunicazione diretta, senza mediazioni, che dà autenticità e un rapporto più immediato con le persone”.

Anche per il sindaco di Portofino i social sono fondamentali, ma la bellezza del luogo resta il vero motore della comunicazione: “Portofino è un posto veramente magico e la sua comunicazione nel mondo è molto sostenuta – ha evidenziato -. Abbiamo vinto anche il premio tra i tramonti più belli, quando il tramonto di Portofino si vede solo dal castello e dal nostro faro. Questo vuol dire quanto spinge Portofino sui social e come il suo nome, in questi anni, sia salito tantissimo”. Secondo Viacava, poi, le immagini del borgo si diffondono spontaneamente online: “Portofino si promuove da sola”, grazie a un forte potere di attrazione”. Sul fronte della gestione turistica e della sicurezza, il sindaco annuncia l’arrivo di strumenti innovativi: “Stiamo per introdurre un drone con un software che serve per la prevenzione della sicurezza e per monitorare i flussi turistici. Può dirci quante persone ci sono e dove sono concentrate. E’ una soluzione innovativa, forse tra le prime in Italia”. In chiusura, l’invito: “Consiglio di venire a Portofino e, quando si entra, posare un attimo il telefonino, gustarsi la bellezza dei monti, del porticciolo, del promontorio e della piazzetta. Posatelo un attimo e poi dopo lo condividete”.

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