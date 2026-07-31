Noschese “La vera sfida per il settore turistico riguarda il capitale umano e le competenze”

ROMA (ITALPRESS) – “Non possiamo continuare a raccontare le difficoltà del turismo come una semplice carenza di personale. La vera sfida è molto più profonda: riguarda il capitale umano, le competenze e la capacità di preparare professionisti in grado di guidare un settore che sta cambiando più velocemente che mai”. Così Palmiro Noschese, Chief Institutional Committee EHMA, nel suo intervento al TEDx Forte dei Marmi.

Noschese si è inoltre soffermato su come L’intelligenza artificiale, la digitalizzazione e le nuove tecnologie rappresentano strumenti straordinari, ma non possono sostituire ciò che rende autentica l’accoglienza: la capacità delle persone di comprendere, creare relazioni, interpretare bisogni e generare valore.

“L’Italia – ha spiegato – è già stata protagonista di una rivoluzione di questo tipo. È proprio dall’incontro tra competenze diverse che il nostro Paese ha costruito il suo vantaggio competitivo”.

“Oggi siamo chiamati a fare la stessa scelta: mettere in dialogo tecnologia e cultura, dati ed empatia, innovazione e umanesimo. Per questo ritengo sia necessario spostare il dibattito dalla ricerca di manodopera alla costruzione di competenze. Serve una nuova alleanza tra istituzioni, sistema educativo e imprese per formare professionisti capaci di progettare l’ospitalità del futuro e non semplicemente di adattarsi ai cambiamenti. Il turismo – ha concluso Noschese – può diventare il luogo in cui questo nuovo Rinascimento prende forma, trasformando il capitale umano nella più importante infrastruttura strategica del Paese”.

– Foto Palmiro Noschese –

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