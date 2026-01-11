Snow rugby di Tarvisio, Anzil “54 squadre, record e orgoglio per il Friuli-Venezia Giulia”

TARVISIO (ITALPRESS) – “La tredicesima edizione dello Snow Rugby di Tarvisio è ancora una volta la dimostrazione dei principi autentici dello sport: certamente l’agonismo, ma anche e soprattutto il divertimento e, inoltre, una grande promozione del territorio. Quest’anno, infatti, è stato raggiunto il record di 54 squadre provenienti da ogni parte del mondo”. Lo ha dichiarato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega allo Sport, Mario Anzil, intervenendo alle premiazioni della due giorni organizzata dall’Alp Rugby Tarvisio sui campi innevati del Golf Club Senza Confini. Nella giornata odierna si sono svolte le competizioni seniores maschili e femminili: a imporsi sono stati i francesi del LES Minots, storica squadra di rugby a cinque già campione d’Europa nel beach rugby, e le friulane del Forum Iulii, formazione a cinque del Forum Iulii RFC, che milita nel campionato nazionale di Serie A femminile. Spazio anche all’attività Under 14, momento fondamentale per promuovere il rugby tra i più giovani e trasmettere i valori educativi dello sport.

“La presenza di oltre cinquanta squadre che soggiornano a Tarvisio rappresenta un risultato di cui la Regione è particolarmente orgogliosa, anche perché proprio qui è nata questa disciplina, per iniziativa di Alberto e Mario Stentardo, per poi diffondersi in tutto il mondo. Confermiamo quindi la disponibilità dell’Amministrazione regionale a sostenere questa iniziativa, auspicandone un ulteriore e ancora più significativo sviluppo”, ha aggiunto Anzil, presente alle premiazioni insieme al sindaco di Tarvisio Renzo Zanette e al presidente dell’Alp Rugby Stentardo. Nella giornata inaugurale di ieri si è inoltre concluso il Torneo Old, che ha visto la partecipazione di formazioni storiche del panorama rugbistico. A imporsi sono stati gli Old Saints di Padova, protagonisti di un percorso solido e caratterizzato da grande spirito sportivo.

