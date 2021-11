SAN DONATO MILANESE (TALPRESS) – Snam presenta il podcast “Zhero – Il segreto dell’acqua”, disponibile su tutte le principali piattaforme di ascolto (Spotify, Spreaker, Google Podcast, Apple Podcast) e su snam.it.

“Zhero” è liberamente ispirato all’omonimo libro per ragazzi di Marco Alverà, amministratore delegato di Snam, edito da Salani.

I tre episodi, narrati da Cristiana Capotondi e scritti da Iole Masucci, si rivolgono a ragazzi e genitori e ruotano intorno ai temi dei cambiamenti climatici, della sostenibilità ambientale e dell’innovazione scientifica e tecnologica. “Il racconto – ha dichiarato Cristiana Capotondi – è ambientato nella magica e incantata atmosfera di Venezia, dove i tre giovani eroi Giada, Serafina e Michele sono coinvolti in un’emozionante corsa contro il tempo per risolvere un mistero da cui dipende il futuro dell’umanità”.

Il progetto, lanciato nel mese della COP26, mira a sensibilizzare il pubblico sulla transizione energetica, illustrando i vantaggi ambientali dell’idrogeno verde prodotto tramite elettrolisi dell’acqua con fonti rinnovabili, e a incoraggiare lo studio delle materie STEM (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) tra i più giovani, in particolare tra le ragazze.

Il podcast “Zhero”, prodotto per Snam da Sirene Records a cura di Virginia Valsecchi e in collaborazione con DOING part of Capgemini, uscirà anche in lingua inglese, il prossimo 30 novembre.

