Traffico illecito di mezzi da cantiere attraverso i porti di Ravenna e Civitavecchia, smantellata associazione criminale

BOLOGNA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato, più precisamente il Compartimento Polizia Stradale per l’Emilia Romagna, smaschera un’associazione criminale dedita all’acquisizione di un elevato numero di mezzi da cantiere (sollevatori telescopici, escavatori e macchine da lavoro) di illecita provenienza esportati all’estero, in Arabia Saudita e Libia, mediante l’utilizzo degli scali portuali di Ravenna e Civitavecchia, per un valore complessivo accertato di oltre 1.800.000 euro.

17 le persone indagate di cui 8 legate, a vario titolo, da vincolo associativo; di queste, 6 sono state sottoposte agli arresti domiciliari; sequestrati 12 mezzi d’opera, 2 semirimorchi, 2 autocarri e 3 autovetture, tutti oggetto di riciclaggio ed appropriazione indebita.

– foto da video Polizia di Stato –

(ITALPRESS).