Controlli dei Carabinieri nel centro storico di Roma, 5 arresti per furti e rapine

ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri di Roma hanno intensificato la vigilanza nelle aree del Centro Storico a maggiore affluenza turistica. Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma-Piazza Dante, impegnati in un servizio mirato antiborseggio nel cuore del Rione Colonna, hanno notato tre persone muoversi con fare sospetto tra la folla. I militari hanno seguito i loro spostamenti, cogliendoli in flagranza mentre tentavano ripetutamente di sfilare un borsello, contenente circa 300 euro, dallo zaino di un turista cinese di 26 anni. I tre complici – un uomo di 33 anni e due donne di 31 e 25 anni, tutti cittadini romeni senza fissa dimora e con precedenti – sono stati immediatamente bloccati prima che potessero dileguarsi. Dovranno rispondere di tentato furto aggravato in concorso. Dopo la formalizzazione della denuncia da parte della vittima, i tre arrestati sono stati condotti presso le camere di sicurezza in attesa del giudizio.

Nelle prime ore di questa mattina, una pattuglia di Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma ha intercettato e arrestato un cittadino brasiliano di 41 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, responsabile di furto con strappo. L’uomo, con una mossa fulminea, aveva appena strappato dalle mani di un cittadino romano di 65 anni un telefono cellulare iPhone 16 Pro Max, dandosi poi a una precipitosa fuga a piedi. I Carabinieri, in transito nell’area di Largo Manfredo Fanti, vicino alla Stazione Termini, hanno assistito alla scena e lo hanno inseguito e fermato. La refurtiva è stata interamente recuperata e riconsegnata al legittimo proprietario. Sempre sul fronte del contrasto alla microcriminalità nel centro cittadino, i Carabinieri della Stazione Roma-Piazza Farnese, con il supporto dei militari dell’8° Reggimento “Lazio”, hanno arrestato nella scorsa serata un cittadino cubano di 31 anni, disoccupato e con precedenti penali. L’uomo, dopo aver asportato alcuni prodotti dall’interno del supermercato Carrefour Express di Corso Vittorio Emanuele II, nel Rione Parione, ha spintonato con violenza l’addetta alla vigilanza nel tentativo di guadagnarsi la fuga. L’azione è stata interrotta dai militari, impiegati in un servizio di vigilanza fissa in zona, che lo hanno prontamente immobilizzato.

– foto di repertorio ufficio stampa Carabinieri –

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