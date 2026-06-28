Caldo, allerta rossa lunedì in diverse aree dell’Emilia-Romagna

BOLOGNA (ITALPRESS) – Confermata anche per la giornata di domani, lunedì 29 giugno l’allerta rossa in diverse zone dell’Emilia-Romagna per temperature estreme. Secondo l’ultimo bollettino diramato da Arpae E-R si confermano temperature massime prossime ai 40 gradi nei settori centrali di pianura e nella prima collina bolognese.

Nel dettaglio le zone coinvolte dall’allerta rossa sono: la pianura e la collina bolognese e i settori della pianura ferrarese, modenese, reggiana e reggiana di Po. Non si escludono inoltre temporali, più probabili lungo i rilievi, in particolare quelli del settore centro-occidentale, con possibili effetti e danni associati. Si segnalano inoltre condizioni di disagio bioclimatico diffuse.

L’allerta per temperature estreme, domani, si ferma all’arancione nei settori della bassa collina e pianura romagnola, delle colline dell’Emilia centrale e, infine, nelle zone della pianura e della bassa collina piacentino-parmense. L’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, in stretto raccordo con Arpae E-R, seguirà l’evoluzione della situazione; si consiglia di consultare l’Allerta e gli scenari di riferimento sulla piattaforma web: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it.

– Foto Ipa Agency –

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