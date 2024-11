BARI (ITALPRESS) – Tutto è pronto a Bari per “Smart Building Levante 2024”, terza edizione dell’expo-forum internazionale dedicato all’innovazione tecnologica in ambito home, building e city del Mezzogiorno, che si svolgerà nei giorni 14 e 15 novembre nella Fiera del Levante. Questa manifestazione, che si presenta quest’anno con un format totalmente rinnovato e che sarà aperta anche al pubblico, vedrà la presenza di oltre 150 aziende del settore. Numerosi ricercatori, manager ed esperti animeranno inoltre una serie di incontri tematici sulla transizione digitale e energetica con amministratori locali, imprenditori, progettisti, facility manager ed operatori nei settori delle nuove tecnologie. La manifestazione sarà inaugurata dopodomani giovedì 14 alla presenza di Vito Leccese, sindaco di Bari (in attesa di conferma), Pietro Petruzzelli, assessore allo Sviluppo Locale e alla Blue Economy del Comune di Bari, Fiorenza Pascazio, presidente di ANCI Puglia, e Gaetano Frulli, presidente della Nuova Fiera del Levante.

“Questo evento rappresenta più di un decennio di approfondimenti e di collaborazioni messi in campo da Smart Building Italia per affrontare e divulgare il verbo della ‘twin transition’, digitale ed energetica, nel campo dell’edilizia”, afferma Luca Baldin, direttore di Smart Building Levante. “Quest’anno, organizzando alcuni importanti eventi speciali che punteggeranno i due giorni di apertura e che saranno apprezzabilissimi anche da un pubblico di non esperti, abbiamo incrociato l’innovazione tecnologica con le vocazioni del territorio: parleremo infatti di aree urbane del Mediterraneo, di strutture ricettive 4.0, di data center sostenibili e di molto altro sempre con un occhio di riguardo alla Puglia e al Sud Italia”.

“Siamo lieti di aver collaborato al lancio di Smart Building Levante, un nuovo format che, in linea con il percorso di formazione e informazione intrapreso da Nuova Fiera del Levante, mette al centro la preparazione del personale tecnico e lo sviluppo del territorio sia barese che pugliese”, sottolinea Gaetano Frulli, presidente della Nuova Fiera del Levante. “Intendiamo offrire infatti al mondo dei professionisti e anche al pubblico un momento di forte condivisione con tutti gli stakeholder del Mezzogiorno sulle grandi sfide che ci stanno di fronte e che vedono la tecnologia come strumento di sviluppo, in primis per la transizione green del patrimonio edilizio e per l’incrocio strategico tra digital e energy”. “Smart Building Levante 2024”, organizzata da Pentastudio e Nuova Fiera del Levante, prevede cinque eventi speciali e una fitta attività formativa svolta all’interno di tre “Piazze dell’Innovazione”. Si partirà nel pomeriggio di domani 13 novembre con la seconda edizione della “Bari Smart City Conference”, una preview che si terrà nell’Aula Magna di Architettura del Politecnico di Bari sul tema “Presente e futuro delle città del Mediterraneo” e che proseguirà la mattina del 14 novembre nel Centro Congressi della Fiera del Levante.

Sempre in Fiera sono previsti gli altri eventi speciali, a partire dal “Mediterranean Data Center Meeting” sul tema strategico della sostenibilità ambientale dei nuovi data center e sulle opportunità offerte in tal senso dal territorio pugliese, organizzato con IDA-Italian Data Center Association. Di grandissima attualità anche il seminario su “La direttiva europea case green”, organizzato in collaborazione con MIBA (Milan International Building Alliance), e il “Forum Smart Hospitality” che, organizzato con BTM (Business Tourism Management), sarà centrato sulle nuove tecnologie green e digitali per la crescita del settore alberghiero in Puglia e vedrà la presenza dei principali rappresentanti ed esperti del settore. Infine, in Fiera si svolgerà anche il primo “Meeting Smart Installer”, col lancio del nuovo programma messo a punto da Pentastudio e dal Consorzio Tecnologie Avanzate (CTA) di Bologna per realizzare la prima rete strutturata di installatori con competenze certificate in Italia. Tra le “Piazze dell’Innovazione”, allestite sempre all’interno della Fiera, da segnalare quella denominata “Keep Zero – Costruire per il clima”, realizzata con ANCE Puglia, che sarà dedicata all’incrocio fondamentale tra tecniche costruttive e nuova impiantistica. Per informazioni: www.smartbuildinglevante.it.

– Foto: Ufficio stampa Fiera Levante –

(ITALPRESS).