Friuli-Venezia Giulia, Amirante “Al via il bando per l’efficientamento energetico di parti comuni dei condomini”

TRIESTE (ITALPRESS) – Un nuovo bando per interventi di efficientamento energetico sulle parti comuni degli edifici condominiali per il quale le domande si potranno presentare dalla seconda metà di settembre e per tutto il 2027: lo ha deliberato la Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante.

“Si tratta di una misura a favore dei privati che ha un duplice scopo – ha spiegato l’assessore -: ridurre l’impatto dell’inquinamento verso l’esterno e abbattere le bollette, grazie al miglioramento della prestazione energetica. Illustreremo in dettaglio il bando in una serie di incontri pubblici”. Beneficiari del contributo sono i condomini, i condomini parziali e i supercondomini con più di otto unità immobiliari. Sono ammessi a contributo gli interventi realizzati sulle parti comuni per due tipi di ristrutturazione: di primo livello sull’involucro edilizio per più del 50% della superficie disperdente lorda dell’edificio e la ristrutturazione dell’impianto termico; di secondo livello sull’involucro edilizio per più del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio e può interessare l’impianto termico. È ammessa a contributo anche la riqualificazione energetica che comprende tutti gli interventi non riconducibili alla ristrutturazione di primo e secondo livello e che hanno un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio. In questa categoria ricadono sia interventi sull’involucro che sugli impianti.

– foto di repertorio ufficio stampa Regione Friuli-Venezia Giulia –

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