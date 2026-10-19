CATANZARO (ITALPRESS) – Un investimento di oltre 35 milioni per risolvere le criticità del sistema idrico a Catanzaro grazie alle risorse messe in campo dalla Regione Calabria. I dettagli sono stati presentati oggi alla Cittadella regionale a Catanzaro, una serie di interventi strategici messi in campo per rafforzare le infrastrutture e migliorare il servizio per migliaia di cittadini. In particolare 19,5 milioni sono stanziati per la messa in sicurezza della condotta Simeri-Passante, un’infrastruttura che si sviluppa per oltre 13,5 km, con 4,5 km di condotte da rinnovare e benefici attesi per circa 90mila abitanti. L’obiettivo è ridurre i guasti di oltre il 70% nei tratti interessati e limitare le perdite d’acqua. Ancora sei milioni per l’ammodernamento del potabilizzatore di Santa Domenica a servizio di un bacino di circa 140mila abitanti, con tecnologie avanzate per migliorare il trattamento e la qualità dell’acqua. A questi interventi si sommano 10 milioni investiti per la messa in esercizio del nuovo serbatoio Torrazzo che consentirà di aumentare le riserve disponibili e rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento del quartiere Lido.

“Quando ho iniziato il mio mandato il sistema di gestione degli interventi idrici era in una situazione di forte difficoltà”, ha evidenziato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. “Arrical non era ancora operativa, il consorzio dei Comuni era sostanzialmente fermo e Sorical era in liquidazione. Mancavano, di fatto, gli strumenti necessari per programmare e realizzare gli investimenti. È stato un lavoro complesso, portato avanti negli anni, e oggi ne raccogliamo i risultati. Negli anni passati non c’è stato un problema di quantità di risorse, ora stiamo spendendo le risorse dell’FSC e del POR per dare l’acqua ai calabresi, anche a quelli che finora non l’hanno mai avuta nelle loro case. Gli interventi sulle infrastrutture sono opere che spesso la politica tende a rinviare perché non producono risultati immediati. Bisogna lavorare oggi per vedere i benefici tra diversi anni. Noi abbiamo scelto di farlo e siamo soddisfatti di aver impresso una svolta anche nel settore delle infrastrutture idriche. Sono interventi abilitanti che daranno la possibilità di avere un sistema in grado di moltiplicare le attività”.

Il piano è stato presentato dall’assessore all’Ambiente Antonio Montuoro, che ha lavorato alla definizione degli interventi, ponendo la messa in sicurezza del sistema idrico di Catanzaro tra le priorità della propria azione amministrativa. “Questo progetto può essere un modello per la Calabria, perché si passa dall’inseguire l’emergenza a una programmazione efficiente ed efficace”, ha commentato.

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