Siria, von der Leyen annuncia il pacchetto di 620 milioni di euro per 2026-2027

DAMASCO (SIRIA) (ITALPRESS) – L’Unione Europea stanzierà un pacchetto di sostegno finanziario destinato alla Siria di circa 620 milioni di euro per il 2026 e il 2027, che include aiuti umanitari, sostegno alla ripresa precoce e sostegno bilaterale. E’ quanto annunciato durante la visita a Damasco della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e del presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, per discutere delle rinnovate relazioni bilaterali con la Siria.

Von der Leyen e Costa hanno incontrato il presidente siriano ad interim Ahmed al-Shaara per discutere di questo nuovo capitolo delle relazioni bilaterali, incentrato su tre pilastri: un nuovo partenariato politico a sostegno di una transizione e riconciliazione pacifiche e inclusive all’interno della Siria e la reintegrazione regionale del paese; il rafforzamento della cooperazione commerciale ed economica, anche attraverso il coinvolgimento della Siria nelle iniziative nell’ambito del Patto per il Mediterraneo, sostenuta da un sostanziale pacchetto finanziario per il 2026 e il 2027 per consentire la ripresa socio-economica, la ricostruzione e la facilitazione degli investimenti privati – terzo pilastro del piano.

Durante l’incontro, Von der Leyen ha dichiarato: “Oltre un anno fa, decenni di paura, silenzio e violenza di stato hanno finalmente iniziato a dare il posto alla speranza, all’opportunità e alla possibilità di rinnovamento. Sappiamo che il percorso verso la riconciliazione e il recupero è impegnativo. Perché la guarigione, ricostruire vite e creare fiducia nelle istituzioni richiede tempo. Siamo qui oggi per lavorare per la Siria e per tutti i siriani. Per raggiungere l’obiettivo di una nuova Siria pacifica, inclusiva e sicura”.

Il presidente ha riconosciuto i passi significativi intrapresi dalle autorità ad interim nonostante le restanti sfide. Il percorso verso una riconciliazione e una ricostruzione sostenibili deve essere sostenuto da riforme efficaci, che l’Ue continuerà a sostenere.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).