ROMA (ITALPRESS) – Jannik Sinner è approdato ai quarti di finale del “Cincinnati Open”, l’Atp Masters 1000 (combined con un Wta 1000) in scena sul cemento dell’Ohio, negli Stati Uniti. Il tennista azzurro, numero uno del mondo e del seeding, ha sconfitto nel match degli ottavi di finale, interrotto sul 6-4 1-2 per Sinner, per circa tre ore, a causa della pioggia, il francese Adrian Mannarino, numero 89 del ranking Atp, proveniente dalle qualificazioni. Alla fine l’altoatesino l’ha spuntata per 6-4 7-6 (4).

Ai quarti di finale Sinner affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime, che questa notte ha sconfitto il francese Benjamin Bonzi per 6-4 6-3.

Saluta invece Cincinnati Luca Nardi. Il 22enne di Pesaro, numero 98 del mondo, ripescato nel main draw come lucky loser, si è arreso di fronte allo spagnolo Carlos Alcaraz, 2 del ranking internazionale e seconda forza del tabellone, con lo score di 6-1 6-4. Ai quarti di finale sfiderà il russo Andrey Rublev, che stanotte ha battuto l’argentino Francisco Comesana per 6-2 6-3.

Non del tutto soddisfatto Sinner dopo il successo contro Mannarino. “Lui è un avversario complicato da affrontare, non solo perchè è mancino, ma anche perchè offre traiettorie molto basse. Ha servito bene, soprattutto verso l’esterno da sinistra. Io ho cercato di leggere un pò le sue intenzioni; alla fine ho cambiato posizione in risposta, cercando di metterlo a disagio”, ha dichiarato l’azzurro.

“Non penso di allenarmi dopo il match: giocherò di nuovo domani (oggi, ndr.), quindi è importante mantenere il corpo il più fresco possibile. Sono comunque felice. Ogni volta che arrivo nei quarti di finale di un torneo significa molto per me. Ovviamente cercherò di alzare il mio livello, spero di poterlo fare presto. Vediamo cosa succederà. Se non dovesse accadere e doivessi perdere, sarei lo stesso molto felice per aver giocato qua tre partite prima degli Us Open”, ha aggiunto Sinner.

Sconfitto intanto il numero 4 del mondo e del seeding, lo statunitense Taylor Fritz, che ha ceduto contro il francese Terence Atmane con lo score di 3-6 7-5 6-3. Avanti, ai quarti, anche la terza testa di serie del tabellone maschile, ovvero Alexander Zverev, che ha “usufruito” del ritiro del russo Karen Khachanov, che ha alzato bandiera bianca per problemi fisici sul punteggio di 7-5 3-0 in favore del tedesco.

Oggi pomeriggio, dalle 17 italiane, il Centrale di Cincinnati sarà tutto tricolore. In apertura il match degli ottavi del Wta 1000 fra Lucia Bronzetti e Coco Gauff, a seguire in scena (sempre negli ottavi Wta) Jasmine Paolini, opposta a Barbora Krejcikova, quindi i quareti di finale maschili fra Sinner e Auger-Alisassime.

