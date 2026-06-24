ROMA (ITALPRESS) – Il grande nuoto internazionale torna in Italia, con vista sugli Europei di Parigi. Lo Stadio del Nuoto del Foro Italico da venerdì a domenica ospiterà la 62esima edizione del Trofeo Settecolli IP – Internazionali di Nuoto. Tre giorni di gare e spettacolo, con il meglio dell’Italnuoto e tanti campioni a livello mondiale, ultimo grande banco di prova verso la rassegna continentale di Parigi di agosto. Il programma prevede batterie e serie lente al mattino dalle 9 e finali A e B nella sessione serale: venerdì e sabato dalle 18.30, domenica dalle 18.25. Si parte con dorso, stile libero, rana e farfalla; sabato riflettori su 100 dorso, 100 stile libero, 400 misti e 800 stile libero; domenica chiusura con 50 stile libero, 200 dorso, 200 rana, 200 stile libero, 400 stile libero femminili, 200 misti e 1500 stile libero maschili, prima del Trofeo Mario Saini. In programma anche le prove FINP. Alla presentazione l’accento è stato posto sul valore tecnico, sociale e promozionale dell’evento. “Imparare a nuotare è un elemento fondamentale”, ha sottolineato il presidente della Fin Paolo Barelli, ringraziando “le società sportive, grazie alle quali abbiamo ottenuto i grandi risultati degli ultimi anni”.

Per Barelli il Settecolli sarà “una manifestazione di grande impatto nazionale, in vista degli Europei a Parigi”. Sulla centralità dell’impianto romano si è soffermato Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute: “Il Foro Italico si conferma come un site unico al mondo, con tante manifestazioni internazionali 365 giorni all’anno”. Il Settecolli sarà anche una vetrina per ribadire il legame tra sport, salute e corretti stili di vita. “Il binomio tra sana alimentazione e attività sportiva è centrale”, ha ricordato il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Per il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, “il nuoto è una comunità meravigliosa”, anche se “ci sono ancora margini di miglioramento”. Una comunità che, grazie al lavoro dei tecnici, ha costruito “una scuola che ci permette di guardare al futuro con fiducia“. A caricare l’ambiente anche il presidente del Coni Luciano Buonfiglio: “Siamo condannati a vincere, non possiamo permetterci di essere comparse. L’Itanuoto è una squadra eccezionale”.

Marco Giunio De Sanctis, presidente del Cip, ha richiamato il valore inclusivo del nuoto, “alveo naturale dello sport paralimpico”, mentre l’assessore Alessandro Onorato ha sottolineato che il Settecolli arricchisce una stagione romana di grandi eventi. Sul piano tecnico, il dt Cesare Butini ha definito il meeting “una tappa verso l’appuntamento più importante della stagione, gli Europei di Parigi”, utile per verificare la condizione degli azzurri. Tra i più attesi Gregorio Paltrinieri: “Il Settecolli è un passaggio importante. Il parterre è di altissimo livello. Sarò qui per testarmi davanti al pubblico di casa”.

– foto mec/Italpress –

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