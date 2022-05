PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner è costretto ad alzare bandiera bianca. Il tennista azzurro si ritira durante l’ottavo di finale contro Andrey Rublev al Roland Garros, secondo Slam della stagione in corso sui campi in terra rossa del complesso parigino: Sinner aveva vinto il primo set 6-1, poi Rublev, settima testa di serie, aveva pareggiato i conti nel secondo (6-4) ed era avanti 2-0 nel terzo quando il 20enne altoatesino ha dovuto gettare la spugna.

Già nel secondo set, sul 3-2 per Rublev, Sinner aveva chiesto un medical time out per il problema al ginocchio sinistro accusato alla vigilia del match di terzo turno. Alla ripresa l’azzurro ha cercato di abbreviare il più possibile gli scambi ma la partita è improvvisamente girata. Sinner si è mosso sempre meno bene zoppicando di tanto in tanto ma ha tenuto comunque fino al decimo gioco quando ha offerto le prime due palle-break del match e dunque altrettanti set-point: il primo lo ha annullato, il secondo no. Il 20enne di Sesto Pusteria, numero 12 del ranking ed 11 del seeding, ci ha provato ancora, ma quando ha subito il break nel secondo gioco del terzo parziale ha capito di non poter proseguire, gettando la spugna.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

