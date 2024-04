ROMA (ITALPRESS) – Si è conclusa in Cina la tappa di Coppa del mondo di triathlon di Chengdu. Di rilievo i piazzamenti delle azzurre, frutto di un ottimo lavoro di squadra: quarta Ilaria Zane (Overcome), che grazie a questo risultato si piazza al 26esimo posto, scalando otto posizioni nel ranking olimpico, seguita subito dopo da Alice Betto (Fiamme Oro), giunta quinta nella sua prima gara stagionale. Ventiduesima, poi, l’atleta delle Fiamme Oro Sharon Spimi. Tra i top ten al maschile c’è Michele Sarzilla (DDS Triathlon), che conquista il nono posto al suo esordio di stagione in previsione di Yokohama e di Cagliari.

Per quanto riguarda la classifica generale la competizione, su distanza olimpica, è stata vinta dalla svizzera Julie Derron (01:55:18) e dal britannico Max Stapley (01:43:25). Argento per la svedese Tilda Mansson e bronzo per la polacca Roksana Slupek. A completare il podio maschile invece il tedesco Jonas Schomburg e il neozelandese Tayler Reid. Il possimo appuntamento con la Coppa del Mondo è previsto per il 18 maggio a Samarcanda.

– Foto Ufficio Stampa Fitri –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]