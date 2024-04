MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner approda agli ottavi di finale del “Mutua Madrid Open”, il secondo Masters 1000 sulla terra battuta del 2024, con montepremi complessivo pari a 9.249.713 euro, in corso alla Caja Magica della capitale spagnola. Sul “Manolo Santana”, il 22enne altoatesino piega 6-2 7-5 Pavel Kotov dopo circa un’ora e 40 minuti di gioco, rimontando un break nel secondo set dove era andato sotto 3-5. Sinner, primo favorito del seeding, troverà ora Karen Khachanov, che ha sconfitto Flavio Cobolli 7-5 6-4. Fra i due sarà il quinto confronto: il russo si è imposto solo nel primo, agli Us Open 2020, poi tre successi per l’altoatesino, l’ultimo dei quali agli ottavi degli ultimi Australian Open.

“E’ stata una partita difficile, nel primo set ero abbastanza a mio agio mentre nel secondo ho avuto qualche difficoltà in più, ho faticato molto nei miei game di servizio, non ho trovato un buon ritmo – l’analisi di Sinner – È andata meglio da fondocampo ma vediamo cosa è meglio domani per il mio corpo. Ho avuto questo problema all’anca destra nell’ultimo periodo, niente di serio, a volte è più forte e altri giorni va meglio. Ho un buon team che mi cura, spero che mi curino bene per giocare domani ed essere al 100%”.

