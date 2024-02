ROTTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – Prosegue il cammino di Jannik Sinner all'”ABN Amro Open”, Atp 500 in corso sul duro del Rotterdam Ahoy, con un montepremi da 2.290.720 euro. Il 22enne di Sesto Pusteria, numero 4 del ranking e primo favorito del seeding, finalista nella passata edizione, si qualifica per i quarti di finale superando Gael Monfils per 6-3 3-6 6-3 dopo un’ora e 52 minuti di gioco. Prossimo ostacolo sulla strada di Sinner il canadese Milos Raonic, mai affrontato finora in carriera. “Contro Raonic non sarà una partita normale di risposta e non importa come mi sentirò, sarà un match duro – le parole di Sinner sul suo prossimo rivale – Mi sono allenato con lui qualche volta quando ero più giovane, sarà difficile ma è una nuova sfida e proverò a essere il più pronto possibile, spero che sarà una buona partita”. Per quanto riguarda il match con Monfils “nel secondo set ho giocato male il mio turno di battuta e la situazione è cambiata. Ma sono partite che ti aiutano tantissimo, soprattutto quando non giochi il tuo miglior tennis, perchè devi trovare un modo per vincere. Non è mai facile contro di lui, ci conosciamo bene e lui cambia sempre qualcosa. Ma sono comunque soddisfatto”. Sinner riserva al rivale altre parole al miele: “E’ un incredibile showman, tutta la gente lo ama ed è quello di cui ha bisogno lo sport. Sarà durissima quando si ritirerà, spero che giochi il più a lungo possibile e spero di affrontarlo ancora tante volte, è un giocatore fantastico. E’ sempre stato gentilissimo con me, l’ho sempre ammirato, lo sport ha bisogno di lui”.

