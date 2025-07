Il sindaco di Napoli Manfredi riceve il nuovo Console Generale degli Usa Flynn

NAPOLI (ITALPRESS) – Il sindaco Gaetano Manfredi ha ricevuto, a Palazzo San Giacomo, il nuovo Console Generale degli Stati Uniti d’America a Napoli, Terrence Flynn. Subentrato a Tracy Roberts, Flynn si è insediato a Napoli la scorsa settimana.

Prima di questo incarico, ha ricoperto diversi ruoli nell’ambito della diplomazia statunitense, l’ultimo dei quali come Ministro Consigliere per gli Affari Amministrativi presso la Missione Diplomatica Usa in Iraq.

“Con il nuovo console degli Stati Uniti d’America a Napoli proseguiremo lungo lo storico percorso di amicizia e collaborazione: l’Amministrazione e la città sono pronte a lavorare insieme per rafforzare il dialogo, la cooperazione, gli scambi culturali e l’accoglienza. In questa fase storica, il ruolo di Napoli è sempre più centrale”, ha dichiarato il sindaco Manfredi.

“Desidero ringraziare il sindaco Manfredi per la sua calorosa accoglienza – ha affermato il console Flynn -. I legami familiari, culturali ed economici che gli Stati Uniti hanno con la città di Napoli sono oggi più forti che mai. Oltre diciassette milioni di americani rivendicano con orgoglio le loro origini italiane. Io stesso discendo da una famiglia di italoamericani, ed è un vero onore per me rappresentare il governo degli Stati Uniti d’America qui a Napoli. Sono felice di poter collaborare con le istituzioni cittadine e di poter creare ulteriori opportunità di scambio e di crescita reciproca”.

-Foto ufficio stampa Comune di Napoli-

(ITALPRESS).