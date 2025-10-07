Simone Perillo eletto vicepresidente vicario della Federazione Europea di equitazione

ROMA (ITALPRESS) – Simone Perillo, segretario generale della FISE e già componente del board della European Equestrian Federation, è stato eletto oggi vicepresidente vicario della EEF. L’elezione è avvenuta nell’ambito dell’Assemblea generale della Federazione Equestre Europea in corso al Centro Congressi Kursaal nella Repubblica di San Marino. Come primo vicepresidente della EEF, Perillo entra a far parte di diritto anche nel Board della Federazione Equestre Internazionale. Si tratta di un risultato importantissimo, non solo per il Segretario generale della Federazione, ma anche per il prestigio degli sport equestri italiani che dopo diversi anni possono contare su un proprio rappresentante nel board internazionale. “Sono molto felice e soddisfatto per questo riconoscimento che ci permetterà di far crescere gli sport equestri in Italia, in Europa e anche a livello globale, grazie al nostro importante contributo”, ha detto Perillo.

“Voglio dedicare questo importante risultato a Marco Salvatori (attivissimo punto di riferimento della FISE, improvvisamente scomparso ieri, ndr.) che ci ha lasciato così presto. Marco – ha concluso – era una persona da cui ho imparato tanto”. Presente San Marino anche il presidente della FISE, Marco Di Paola. “Si tratta di un grandissimo risultato per Simone, che si è sempre impegnato con tanta passione, professionalità e amore per lo sport equestre. Ritengo che questo sia un grande risultato per l’Italia e anche per la nostra Federazione”, ha affermato il numero uno della FISE.

– foto ufficio stampa FISE –

(ITALPRESS).