ROMA (ITALPRESS) – Simest e Cna daranno il via nelle prossime settimane a un roadshow che partirà da Salerno il 23 maggio per concludersi in Sicilia il 12 dicembre dedicato alla presentazione degli strumenti Simest e delle progettualità e dei servizi Cna per l’internazionalizzazione delle imprese.

Il programma prevede ulteriori tappe a: Milano 12 giugno; Pescara 9 luglio; Bologna 18 settembre; Ancona 10 ottobre e Firenze 19 novembre. L’iniziativa è rivolta sia alle imprese già presenti all’estero che a quelle che intendono affacciarsi sui mercati internazionali. I seminari ospiteranno le testimonianze di imprenditori che hanno già realizzato progetti all’estero.

“Con il roadshow intendiamo valorizzare i territori italiani che esprimono il valore del Made in Italy – ha dichiarato il presidente della Cna, Dario Costantini – portando informazioni e supporto alle imprese nei loro progetti di internazionalizzazione”.

