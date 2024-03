Silvestri “Obiettivo del M5s non è solo vittoria ma buongoverno”

ROMA (ITALPRESS) - “Il M5S su questo ha un obiettivo importante che non si limita alla vittoria, ma va avanti fino al buongoverno. Noi vogliamo vincere per fare in modo che poi ci sia una coesione di intenti e che si possa governare bene. Questo è il nostro obiettivo. Quindi va fatto un percorso con gli attori giusti e sui programmi giusti: tutto quello che è percepibile dalle persone che vanno poi a misurarsi con la competizione allora si può proporre, ma per tutto quello che è scomposto, disorganizzato e che non ha una sua essenza politica, civica e sociale noi ovviamente non ci siamo”. Così Francesco Silvestri, capogruppo alla Camera del M5S, a margine di una conferenza stampa su psicologo a Scuola e Università, commentando le parole di Romano Prodi sul campo largo. xb1/pc/gtr