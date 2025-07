Siglato il protocollo tra Sea Milan Airports e Polizia di Stato per il contrasto dei crimini informatici

MILANO (ITALPRESS) – È stato siglato ieri, nella sede del Gruppo Sea presso l’aeroporto di Milano Linate, il protocollo di collaborazione con la Polizia di Stato per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici. L’accordo si colloca nell’ambito delle iniziative tese al costante e continuo potenziamento dell’attività di prevenzione, promosse dal ministero dell’Interno, nei confronti delle minacce cyber alle infrastrutture informatizzate di maggiore rilievo per il sistema-paese.

Il protocollo è stato siglato da Manuela De Giorgi, dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Lombardia e da Alessandro Fidato, Chief Operating Officer e Accountable Manager di Sea Aeroporti di Milano. Il protocollo mira a sviluppare una sinergia tra la Polizia Postale e i due aeroporti allo scopo di condividere e analizzare ogni informazione utile a prevenire e contrastare attacchi cibernetici o danneggiamenti alle infrastrutture informatiche del gruppo Sea Milan Airports.

Il fulcro di tale sinergia è rappresentato dalla circolarità informativa, con la tempestiva condivisione di informazioni idonee a prevenire e contrastare i cyber attack, la segnalazione di emergenze relative a vulnerabilità, minacce alla regolarità dei servizi di telecomunicazione e l’identificazione dell’origine degli attacchi che abbiano come destinazione le infrastrutture tecnologiche. Il questore di Milano, Bruno Megale, e il questore di Varese, Carlo Mazza, hanno sottolineato come “nell’ottica della sicurezza partecipata, questo protocollo miri a sviluppare una sinergica collaborazione tra la Polizia di Stato e Sea Milan Airports per contrastare e prevenire attacchi cyber a due strutture aeroportuali leader in Europa che vedranno, tra l’altro, un flusso crescente di passeggeri in occasione delle imminenti Olimpiadi invernali 2026”.

“Siamo lieti di avviare questa collaborazione con la Polizia di Stato, un passo importante per garantire la sicurezza, la continuità operativa e la safety dei nostri aeroporti”, ha detto Fidato. “Mettere a sistema competenze, esperienze e tecnologie all’avanguardia, insieme al Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica, garantisce una cultura della prevenzione e consapevolezza nelle nostre organizzazioni”, ha aggiunto. Per De Giorgi “l’accordo è una forma tangibile di cooperazione strutturata tra istituzioni ed enti privati che offrono servizi essenziali, come quello del trasporto aereo, di assoluto rilievo per la collettività. Un costante interscambio informativo permetterà di perfezionare l’azione di difesa rendendola sempre più adeguata alle criticità contemporanee, mentre l’attività formativa, curata dagli specialisti della Polizia Postale, consentirà di aumentare la consapevolezza del rischio cibernetico”.

