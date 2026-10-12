Progetto Foresta Urbana, fra’ Billetta “Puntiamo a rilancio Danisinni a Palermo”

PALERMO (ITALPRESS) - "Attraverso il progetto Foresta Urbana, andremo a riqualificare un’area verde abbandonata e lì pianteremo arbusti della macchia mediterranea, restituendo verde e paesaggio urbano abitato alla nostra città; all’interno faremo un’area sportiva ecosostenibile per la gente non solo di Danisinni, ma di tutta Palermo". Così il presidente della Fondazione Comunità di Danisinni, fratel Mauro Billetta, a margine della presentazione dello spettacolo "I monologhi del mio cuore" di Teresa Mannino che si terrà il 4 novembre prossimo al Teatro Massimo di Palermo. Una serata di beneficenza con l’attrice e autrice comica palermitana finalizzata alla nascita della “Foresta Urbana” nel quartiere Danisinni. "Per noi è importante riscattare il volto di Danisinni, che è un contesto che offre potenzialità straordinarie: quella che era etichettata come periferia di fatto è un luogo di ristoro e convivialità - sottolinea -. Riqualificare gli spazi e renderli fruibili al pubblico per noi diventa importante perché fa parte di quello spirito francescano proprio della nostra parrocchia, dove a ciascuno viene dato accesso al bene comune”. xd8/vbo/gtr