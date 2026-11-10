Enav, il ministro Locatelli visita la Torre di Controllo dell’aeroporto di Fiumicino con la prima allieva pilota cieca in Italia

ROMA (ITALPRESS) – La Torre di Controllo ENAV dell’Aeroporto di Roma Fiumicino ha ospitato questa mattina il Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, e Lucia Sabrina Papa, la prima allieva pilota cieca in Italia, protagonista di una straordinaria esperienza di determinazione e passione per il volo. A fare gli onori di casa è stato il Presidente di ENAV Sandro Pappalardo e il Responsabile della Torre di Controllo Aldo Crisafulli.

Per ENAV si tratta di un’occasione speciale: per la prima volta Lucia Sabrina Papa ha avuto l’opportunità di entrare in una Torre di Controllo, dove ha conosciuto da vicino il lavoro dei Controllori del Traffico Aereo, le tecnologie utilizzate e le complesse attività che garantiscono ogni giorno la sicurezza e la regolarità dei voli.

La visita è stata promossa con il supporto di ANACNA, Associazione Nazionale degli Assistenti e Controllori della Navigazione Aerea.

“La presenza del Ministro Locatelli conferisce all’iniziativa un particolare valore istituzionale, sottolineando l’importanza di promuovere una cultura che riconosca le capacità e le aspirazioni di ogni persona, favorendo percorsi di partecipazione e valorizzazione delle potenzialità individuali”, si legge in una nota.

“La storia di Lucia Sabrina Papa è una testimonianza straordinaria di passione, determinazione e libertà, ma soprattutto ci invita a superare quei pregiudizi e quelle barriere culturali che ancora oggi rischiano di limitare le possibilità delle persone con disabilità – ha spiegato il ministro Alessandra Locatelli -. Essere qui, nella Torre di Controllo di Fiumicino, insieme a Lucia, significa anche affermare un messaggio importante, ovvero che l’inclusione si costruisce attraverso esperienze concrete, occasioni di incontro e la possibilità di mettersi alla prova. Ringrazio ENAV per aver promosso questa bella occasione di conoscenza e condivisione. Abbattere le barriere significa anche aprire luoghi, competenze ed esperienze, rendendoli accessibili e creando nuove possibilità di partecipazione per tutti. La storia di Lucia ci dimostra che, quando vengono date opportunità, anche i sogni che sembrano più lontani possono trovare la strada per diventare realtà”.

“Una frase attribuita a Epitteto dice: “Non è ciò che ci accade a definirci, ma il modo in cui reagiamo a ciò che ci accade” – afferma l‘amministratore delegato di ENAV Igor De Biasio -. In questo senso, la vicenda di Lucia Sabrina Papa è significativa: rappresenta un esempio di tenacia, determinazione e voglia di vivere la vita con passione e con speranza. Siamo orgogliosi di conoscerla e di averla ospitata nella torre di controllo di Fiumicino”.

Lucia Sabrina Papa, nata a Salice Salentino il 6 maggio 1970 e cieca dalla nascita a causa di una distrofia retinica, è la prima allieva pilota non vedente in Italia. Dopo una carriera nel settore informatico, ha trasformato una passione coltivata fin dall’infanzia in un percorso di formazione aeronautica.

Il suo sogno di volare nasce da bambina, quando, vivendo nei pressi dell’Aeroporto Militare “Fortunato Cesari” di Galatina, ascoltava il rumore degli aerei che attraversavano il cielo. Un suono capace di alimentare il fascino per il volo e il desiderio di esplorare una dimensione che per lei rappresentava uno spazio di libertà, senza confini né barriere.

Quel sogno comincia a prendere forma nel 2016 quando, grazie al sostegno di istruttori e associazioni impegnate a rendere il volo accessibile alle persone con disabilità visiva, Sabrina inizia il suo percorso ai comandi di diversi aeromobili: dagli ultraleggeri biposto Sky Arrow e Tecnam P-92 ai Cessna 152 e 172, fino all’aereo acrobatico Extra EA-200. Sempre affiancata da un istruttore, ha maturato oltre 200 ore di esperienza di volo, dimostrando come preparazione, competenza e determinazione possano contribuire a superare ostacoli apparentemente insormontabili.

La sua esperienza è raccontata nell’autobiografia “Volando nell’invisibile”, una testimonianza di passione e tenacia, ma anche del valore della collaborazione e della capacità di guardare oltre i propri limiti, trasformando un sogno che sembrava irraggiungibile in una realtà concreta.

La Torre di Fiumicino, operativa 24 ore su 24, è il primo impianto italiano per numero di movimenti aerei gestiti, oltre 1.100 al giorno nei periodi di picco. Nel 2025 i voli sullo scalo romano hanno raggiunto quota 322 mila. Le attività di controllo e gestione del traffico aereo sono assicurate dal Gruppo ENAV con tecnologie e 120 professionisti altamente specializzati, tra Controllori del Traffico Aereo, Osservatori Meteo, tecnici dedicati alla gestione e manutenzione degli impianti e personale di staff.

-Foto ufficio stampa Enav-

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