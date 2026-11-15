Meloni “La sicurezza stradale è una priorità”. Mit, obiettivo primario ridurre i morti sulle strade

ROMA (ITALPRESS) – La strada dovrebbe unire. Troppo spesso ci separa. Nella Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ricorda chi ha perso la vita, esprime vicinanza alle famiglie e a chi porta le conseguenze di lesioni gravi e rinnova l’impegno per la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Per il ministro Matteo Salvini, la sicurezza stradale è una priorità: l’obiettivo è continuare a ridurre il numero di vittime, incidenti e ferite. Ogni vita spezzata lascia un’assenza nelle famiglie e nelle comunità. Ricordarla significa anche lavorare perché altre tragedie non si ripetano.

Un impegno che parte dalle nuove generazioni, attraverso iniziative come il progetto “Ragazzi on the road” e le attività promosse insieme al Ministero dell’Interno e al Ministero dell’Istruzione e del Merito. Educare alla sicurezza, rendere consapevoli dei rischi e prevenire i comportamenti pericolosi sono azioni essenziali per proteggere chi guida, chi viaggia su due ruote e chi si muove a piedi. La memoria delle vittime richiama a una responsabilità quotidiana, delle istituzioni e di ciascuno: fare in modo che ogni persona possa tornare a casa.

MELONI “LA SICUREZZA STRADALE E’ UNA PRIORITA'”

“Onorare il ricordo delle vittime, essere al fianco dei loro cari e delle loro famiglie, rinnovare l’impegno per impedire che altre vite possano essere spezzate sulle nostre strade. Questo è il messaggio che ribadiamo oggi, in occasione della Giornata mondiale e nazionale in memoria delle vittime della strada. La sicurezza stradale è una priorità e si fonda sull’educazione, sulla formazione e sulla promozione di comportamenti consapevoli. Perché la sicurezza non comincia quando ci si mette alla guida, ma nel momento in cui si impara che il rispetto delle regole è la precondizione per proteggere la propria vita e quella degli altri. Rendere sicura la circolazione dei veicoli e delle persone è una sfida che chiama in causa tutti: le Istituzioni ad ogni livello, le Forze dell’Ordine, la scuola, le famiglie, le agenzie educative, l’opinione pubblica e i mezzi di comunicazione”. Lo dice in un messaggio in occasione della Giornata Mondiale in memoria delle vittime della strada, la premier Giorgia Meloni. “Il Governo continuerà a fare la propria parte in questo difficile percorso, per migliorare le infrastrutture e rendere le strade sempre più sicure, garantire regole più efficaci e al passo coi tempi, costruire le condizioni affinché i rischi possano ridursi al minimo – ha aggiunto -. In questi anni, con il Ministro Salvini, abbiamo lavorato in questa direzione. Insieme alle maggiori risorse per la sicurezza delle infrastrutture, sono stati rafforzati gli interventi e le azioni operative sulla sicurezza stradale, oltre che le campagne educative e formative rivolte ai più giovani”. “In questa Giornata, il nostro abbraccio va a tutti i famigliari delle vittime e a quanti di loro hanno deciso di trasformare la memoria in impegno attivo, fondando organizzazioni e promuovendo iniziative di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale. Come ha fatto Graziella Viviano, mamma di Elena Aubry, tragicamente scomparsa a Roma nel 2018, che ha dedicato a sua figlia un’associazione impegnata su questo fronte e che si occupa in particolare della sicurezza di chi viaggia su due ruote. Purtroppo, nessuno potrà restituire loro chi non c’è più, ma raccontare le storie e sensibilizzare i cittadini su quello che è accaduto può essere decisivo per salvare altre vite. È un impegno preziosissimo, che le Istituzioni riconoscono e che continueranno a valorizzare. Perché la sicurezza stradale è una responsabilità condivisa, e solo insieme è possibile raggiungere l’obiettivo” conclude il presidente del Consiglio.

– foto IPA Agency –

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