PARMA (ITALPRESS) – Anas ha ricevuto all’Università di Parma dal Rettore Paolo Martelli il “Premio Mille e 118 Miglia del Soccorso per l’eccellenza sulla sicurezza stradale” “per il contributo esemplare nella diffusione della cultura della sicurezza stradale, del rispetto del Codice della Strada e per il costante impegno nel rendere sempre più sicura l’infrastruttura stradale e autostradale in gestione con competenza e umanità”.

Il premio è stato ritirato nell’ambito di una delle nove tappe dell’edizione 2025 di “Mille e 118 miglia del Soccorso”, un progetto on the road ideato da Cristian Manuel Perez, medico specializzato in anestesia e rianimazione, e organizzato dalla Fondazione Perez-Koskowska e da La Sorgente ONLUS. L’obiettivo è promuovere la conoscenza delle manovre di rianimazione in caso di arresto cardiocircolatorio, la cultura della sicurezza stradale, del primo soccorso e del volontariato in ambulanza.

La carovana delle ambulanze attraverserà gran parte del territorio nazionale toccando nove tappe: la partenza è stata da Soverato il 26 settembre, la chiusura sarà a Montichiari (BS) il 5 ottobre.

Nel corso della giornata all’Università, Anas ha tenuto una lezione per gli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e del Corso di Studi in Infermieristica per parlare di sicurezza stradale.

Anas ha ricordato l’importanza di rinnovare senza sosta ogni azione di prevenzione, informazione ed educazione alla sicurezza stradale, specie verso i più giovani, gli automobilisti del futuro.

