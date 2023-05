BARI (ITALPRESS) – “Bari vive dei fenomeni che sono molto analoghi a quelli delle altre aree metropolitane del Paese. Vive un incrocio di problematiche che, in qualche modo, scontano l’effervescenza di alcune situazioni che si verificano nella congiuntura tra la ripresa delle attività post Covid e la diffusione sempre maggiore di sostanze stupefacenti tra i giovani, con tutto ciò che ne consegue, la concentrazione in alcune aree della città di alcuni fenomeni visibili. Abbiamo fatto anche un’analisi e ci siamo prospettati di intensificare ulteriormente in alcuni di questi quadranti, a partire dalla prossima settimana, le azioni visibili della Polizia dello Stato, anche di carattere straordinario”. Lo ha affermato questa mattina a Bari il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, a margine di un incontro sulla sicurezza al quale ha partecipato in Prefettura.

