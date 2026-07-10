Home Video News Lazio Sicurezza, nel Lazio nasce il “Forum delle Città della Notte”
Sicurezza, nel Lazio nasce il “Forum delle Città della Notte”
ROMA (ITALPRESS) - Promuovere un nuovo modello di governance e affrontare in maniera organica opportunità e problematiche legate all'economia della notte, dando la giusta importanza a un settore che rappresenta un elemento fondamentale nelle città contemporanee. Questo l'obiettivo del Forum Regionale del Lazio "Città della notte", presentato nel corso di un evento al Ministero della Cultura. mec/mgg/gsl